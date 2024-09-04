السعودية | كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن الأولى .. “خليجية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ الطائف

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم، ملاك الهجن من السعودية، البحرين، الإمارات، وقطر الفائزين بأولى كؤوس المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في فئة “حقايق”، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وحققت المطية “موفق” لمالكها السعودي مانع راشد آل منجم كأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الحقايق (قعدان ـ عام) بزمن بلغ 2:48.479 دقيقة، فيما حققت المطية “مراسي” لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من البحرين كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ مفتوح)، بزمن 2:48.040 دقيقة، المطية “متجمل” لهجن الرئاسة الإماراتية كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ مفتوح) بزمن 2:49.564 دقيقة، والمطية “إعلان” لمالكها القطري محمد ناصر الكعبي كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – عام) بزمن 2:48.193 دقيقة.

كما خطفت المطية “مراسي” التوقيت الأفضل في فئة الحقايق، الفئة الأولى المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية من المهرجان، وكسرت الرقم المسجل باسم المطية “مذهل” لمالكها السعودي محمد صالح آل رزق والبالغ 2:49.096 دقيقة.

وشهدت فئة “الحقايق” إقامة 92 شوطًا، شارك فيها 4071 مطية، بواقع 1463 مطية في اليوم الأول، 1435 مطية في اليوم الثاني، و1173 مطية في اليوم الثالث، قطعوا فيها مسافة 184 كلم بواقع (2 كلم) مسافة كل شوط.

من جهته، تنطلق غدًا منافسات فئة “اللقايا” الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية، وذلك بإقامة 64 شوطًا على مدى يومين، ومسافة كل شوط (4 كلم).

وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.

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