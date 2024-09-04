السعودية | الأمطار تُعلِّق الدراسة في الغايل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قررت إدارة تعليم الغايل، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، اليوم الأربعاء لجميع المدارس التابعة للإدارة، وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً أحمر بشأن أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة عسير، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتَيْ حائل ونجران.