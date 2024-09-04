السعودية | الإسعاف الجوي ينقل مصاباً بحادث في نجران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نقل الإسعاف الجوي مصاباً بحالة خطيرة في منطقة نجران إلى مستشفى الملك خالد، بعدما تعرض لحادث تصادم شمال مركز سلطانة.

وتسبب الحادث في وقوع أربع إصابات شاركت ثلاثة فرق إسعافية في تقديم اللازم لهم مع نقل الحالات التي تحتاج استكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة.

وشدد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد العسيري على ‏أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابات ونقلها إلى المستشفيات ‏القريبة لاستكمال العلاج اللازم.