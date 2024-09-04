شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الأسترالية يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيماً الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة.

