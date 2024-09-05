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"الداخلية" تقبض على 7 مواطنين لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية القبض على 7 مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشارت إلى ارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي، بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.

الجرائم المُهددة للوحدة الوطنية

وتحذر الداخلية من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام.
كما أكدت أن الجهات الأمنية تقف بحزم، أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية، بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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