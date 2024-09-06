شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مستوى السلامة.. انتهاء صيانة طريق الرياض - خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

استراتيجية قطاع الطرق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق الانتهاء من أعمال الصيانة على طريق الرياض/ خميس مشيط وذلك في الجزء الواقع بين محافظتي الدلم والخرج.وأوضحت "هيئة الطرق" أن الأعمال شملت كشط وسفلتة كامل المسارات مع عمل كافة وسائل السلامة اللازمة، حيث تهدف الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، بما يضمن سلامة سالكيه.وأكدت على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030.كما تستهدف خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.