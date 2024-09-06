شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة في 4 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في 4 مناطق.. ضبط 6 أشخاص وإحباط تهريب 46,950 قرصًا مخدرًا

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.