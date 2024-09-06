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وفاة الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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