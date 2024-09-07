شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة.

يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق. طقس السعودية اليوم وتشمل جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، حائل القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. حالة البحر الأحمر والخليج العربي وبخصوص حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر.