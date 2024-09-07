المركز الوطني للأرصاد: أمطار على المدينة المنورة

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تتضمن أمطار خفيفة, تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على المدينة المنورة والحناكية والعلا وخيبر.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء. كما نبّه المركز من أمطار متوسطة على العيص و المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، حائل القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.