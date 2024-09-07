شكرا لقرائتكم خبر عن "أم القرى" تفوز بجائزة تحفيز لأفضل مبادرات وطنية لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلَّم رئيس جامعة أمِّ القرى، الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، جائزة "تحفيز" في دورتها الثانية، والتي تُمنح لأفضل المبادرات والفعاليات المنفذة في الأيام الوطنية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2024م، الذي نظمته مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في فندق المملكة بالعاصمة الرياض.

إبراز الثقافة الوطنية



وأكد رئيس الجامعة أن هذا التكريم يعكس الجهود المبذولة من قبل الجامعة في إبراز الثقافة الوطنية المتجذرة في كافة مناطق المملكة، وذلك من خلال عرض الملصقات العلمية الوطنية التي توثق الإنجازات التاريخية للقيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وأضاف أن الجامعة تلتزم بالاحتفال بالمناسبات الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي والتاريخي.



من جانبه، أوضح الأمين العام للجائزة، الدكتور فهد المغلوث، أن مبادرات الجائزة تأتي لتعزيز الولاء للوطن وولاة الأمر، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما أعلن عن فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية "أصدقاء صيتة" التطوعية، والتي تهدف إلى تعزيز قيم العمل الاجتماعي والخيري.



يُشار إلى أن الحفل تضمن أيضًا إطلاق الدورة الثانية عشرة للجائزة، وتوقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الأميرة صيتة ووزارة التعليم، تهدف إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية داخل البيئة التعليمية، وتطوير الكفاءات البشرية من الطلبة والمعلمين.