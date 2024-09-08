شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية في مدارس التعليم المستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، باليوم الدولي لمحو الأمية، الذي يوافق الثامن من سبتمبر لعام 2024م، من خلال تنظيم فعاليات متكاملة في مدارس التعليم المستمر.



جاءت هذه الاحتفالات تحت شعار "تعزيز التعليم المتعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام".

وجرى استهداف 3051 طالبًا وطالبة في 46 مدرسة للتعليم المستمر بمراحلها الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية)، بالإضافة إلى 9 مراكز للأحياء المتعلمة.



مبادرات تعليمية

وتضمنت الفعاليات إطلاق أربع مبادرات تعليمية وتثقيفية، شملت "استراحة معرفة"، "بيت الشعر بالعربية"، و"عائلتي تقرأ"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية محو الأمية في بناء مجتمعات متسامحة ومستدامة، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة عبر نشر التعليم المتعدد اللغات لتحقيق التفاهم المتبادل والسلام.