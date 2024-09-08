شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثًا.. "هيئة الطرق" تسجل عبور 7.9 مليون مركبة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 7.9 مليون مركبة على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2024م.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بحركة مرور تجاوزت 3 ملايين مركبة، تلتها منطقة الرياض التي سجلت مرور أكثر من 1.2 مليون مركبة، بينما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بأكثر من مليون مركبة.

ويعكس هذا النشاط المروري الكبير الكثافة السكانية وحركة النقل النشطة في هذه المناطق، مما يتطلب تعزيز البنية التحتية وتطوير حلول نقل مستدامة لمواكبة النمو المتسارع . منطقة المدينة المنورة وشهدت منطقة المدينة المنورة عبور أكثر من 796 ألف مركبة، تلتها منطقة القصيم بأكثر من 407 آلاف مركبة، بينما سجلت منطقة حائل عبور أكثر من 238 ألف مركبة.

وفي منطقتي تبوك وعسير شهدتا مرور أكثر من 203 آلاف مركبة لكل منهما، في حين سجلت منطقة الجوف عبور أكثر من 180 ألف مركبة.

وسجلت منطقة نجران أكثر من 157 ألف مركبة، تلتها منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 134 ألف مركبة، ومنطقة الباحة بأكثر من 127 ألف مركبة، وأخيراً منطقة جازان التي شهدت مرور أكثر من 117 ألف مركبة.