شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 1000 متر.. إطلاق أول حديقة حجرية مستدامة بيئيًا في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق أول حديقة حجرية مستدامة بيئيًا، تمتد على مساحة تقدر بحوالي 1000 متر مربع في حي النزهة، شارع عبدالله عريف بمكة المكرمة.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الأمانة لتحسين المسطحات الخضراء والمرافق العامة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



ووضعت الأمانة حجر الأساس لمشروع الحديقة الحجرية الذي يهدف إلى استغلال المواد المعاد تدويرها، خاصة مخلفات القطع الصخري الناتجة عن عدد من المشاريع الكبيرة التي تُنفذ في مكة المكرمة، مثل مشروع الطريق الدائري الرابع ومشروع شركة ذاخر للتطوير.

تعزيز الاستدامة البيئية

ويهدف المشروع إلى خلق مساحات خضراء تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث المحلي من خلال استخدام الصخور والأحجار المتوفرة محليًا.



وتسعى المبادرة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية من خلال تقديم حلول ابتكارية ترفع من جودة الحياة وتحافظ على المرافق العامة، إذ جرى تنفيذ الحديقة من مواد صديقة للبيئة يسهل تنظيفها وصيانتها، بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية.



تحسين المشهد الحضري

كما تعتمد الحديقة على توفير استهلاك المياه عبر استخدام الأحجار المتوفرة محليًا، مع تركيب أضواء تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وشاركت في تنفيذ هذا المشروع عدد من الإدارات المعنية بالأمانة، بما في ذلك بلدية العتيبية الفرعية والإدارة العامة للحدائق، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك الفرق التطوعية ورفع الوعي البيئي لدى سكان مكة المكرمة.



وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الحديقة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري وتقديم مرافق عامة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وزوار المدينة المقدسة.



وتجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدسة حصلت على جائزة وزارة البلديات والإسكان "بصمة بلدي" عن ملف "الحديقة الحجرية"، مما يعكس تقدير الجهات المعنية للجهود المبذولة في تقديم حلول مبتكرة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة.