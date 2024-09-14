شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من خدمات شهادة الميلاد عبر "أبشر"؟.. 4 خطوات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل



تقارير أبشر

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الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر عبر خدماتها استصدار شهادة الميلاد، في عدة خطوات بسيطة، يمكنك بكل سهولة استعراض شهادة الميلاد الرقميةطريقة الوصول للخدمة:الدخول إلى موقع منصة أبشراختيار خدمات من تبويب خدماتياختيار الأحوال المدنيةاختيار خدمات شهادة الميلادكشفت منصة "أبشر" عن خطوات تنفيذ إصدار تقارير معتمدة بمعلوماتك إلكترونيًا عبر خدمة "تقارير أبشر".وأشارت على حسابها الرسمي في "إكس" أن خدمة تقارير أبشر تمكن الأفراد من إصدار وطباعة واستعراض تقارير متنوعة إلكترونيًا، وعرضها للجهات الطالبة لها.وأوضحت منصة "أبشر" عن خطوات تنفيذ إصدار تقارير معتمدة بمعلوماتك إلكترونيًا عبر خدمة "تقارير أبشر".وتشمل الخدمة من "أبشر"، بيانات أفراد العائلة، وبيانات العمالة المنزلية، وبيانات الحوادث المرورية، وغيرها.أما طريقة تنفيذ الخدمة فيمكن اتباع الخطوات التالية:-