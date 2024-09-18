شكرا لمتابعة خبر عن شراكة مجتمعية بين جمعية صقور طريف للبحث والإنقاذ ونادي الوعد الرياضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابة عن سعادة محافظ طريف رعى سعادة الأستاذ / محارب بن حنيف الشراري اليوم الأربعاء الموافق 1446/3/15هـ توقيع عقد شراكة مجتمعية بين جمعية صقور طريف للبحث والانقاذ والاغاثه ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / ثامر راضي الرويلي ، ورئيس العلاقات العامة والاعلام الاستاذ / محمد بشيت الرويلي، و نادي الوعد الرياضي ممثلاً برئيس مجلس الادارة الأستاذ / اسامه بن عايد العنزي.

وتهدف الإتفاقية إلى دعم الانشطة والمشاركة المجتمعية و المبادرات الرياضية وتفعيل البرامج التي تعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية وأهميتها للفرد ومواكبة لرؤية المملكة 2030م.

وفي الختام أشاد سعادة الاستاذ / محارب بن حنيف الشراري بالشراكة المجتمعية لما فيها من أوجه التعاون بما يخدم المجتمع .