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شراكة مجتمعية بين جمعية صقور طريف للبحث والإنقاذ ونادي الوعد الرياضي

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الرياض - علي القحطاني - نيابة عن سعادة محافظ طريف رعى سعادة الأستاذ / محارب بن حنيف الشراري اليوم الأربعاء الموافق 1446/3/15هـ توقيع عقد شراكة مجتمعية بين جمعية صقور طريف للبحث والانقاذ والاغاثه ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / ثامر راضي الرويلي ، ورئيس العلاقات العامة والاعلام الاستاذ / محمد بشيت الرويلي، و نادي الوعد الرياضي ممثلاً برئيس مجلس الادارة الأستاذ / اسامه بن عايد العنزي.

وتهدف الإتفاقية إلى دعم الانشطة والمشاركة المجتمعية و المبادرات وتفعيل البرامج التي تعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية وأهميتها للفرد ومواكبة لرؤية المملكة 2030م.

وفي الختام أشاد سعادة الاستاذ / محارب بن حنيف الشراري بالشراكة المجتمعية لما فيها من أوجه التعاون بما يخدم المجتمع .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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