شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إجراء 4 عمليات نوعية لزراعة معينات سمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، إحدى المنشآت التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازًا طبيًا جديدًا بإجرائها أربع عمليات نوعية لزراعة معينات سمعية للأذن الوسطى بنجاح.

وتأتي هذه العمليات ضمن برنامج زراعة المعينات السمعية المتخصص، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يعانون من تشوهات خلقية أو ضعف سمعي شديد يعوقهم عن ممارسة الأنشطة اليومية بفعالية.



وأفاد تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن المرضى الذين خضعوا لهذه العمليات تراوحت حالاتهم بين تشوهات خلقية ومضاعفات لعمليات سابقة أدت إلى ضعف شديد في السمع.



رعاية صحية متقدمة

وقيمت لجنة زراعة المعينات السمعية الحالات بعناية، وشمل ذلك فحوصات سمعية وأشعة مقطعية لتحديد مدى ملاءمة الحالات للعملية.

وأضاف التجمع الصحي، أن العمليات أُجريت تحت التخدير الكامل، وتبعتها متابعة دقيقة لضبط الأجهزة المزروعة بما يتناسب مع احتياجات كل مريض، وقد أظهرت النتائج الأولية تحسنًا ملموسًا في القدرة السمعية لدى المرضى، ما يساهم في تعزيز أدائهم اليومي بشكل كبير.



ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، حيث تمثل زراعة معينات الأذن الوسطى حلاً مبتكرًا للحالات التي لا تستجيب للأجهزة السمعية التقليدية.

ويعكس هذا النجاح التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة لسكان منطقة مكة المكرمة والمملكة، ويعزز مكانتها كمركز طبي رائد في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.