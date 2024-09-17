شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. ضبط عمالة مخالفة بتعبئة البهارات والمكسرات في استراحة غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في الفرق الرقابية التابعة لبلدية السيل الصغير الفرعية، عمالة وافدة تمارس نشاط تعبئة وتغليف البهارات والمكسرات داخل استراحة تقع في نطاق خدمات الفرع البلدي، وذلك في ظروف تفتقر إلى الاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط. وقد تبين أن الموقع لا يحمل أي ترخيص بلدي نظامي يؤهله لمزاولة هذه الأنشطة التجارية.



إجراءات التعامل مع المخالفات

وقد أسفرت الحملة عن إغلاق الموقع وتحويل العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تم التحفظ على كافة المضبوطات الموجودة في الموقع لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لضمان عدم التلاعب في تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية، وحظر إعادة تعبئة المنتجات منتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

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وأكدت أمانة الطائف أنها ستطبق لائحة الجزاءات البلدية المعتمدة بحق المخالفين، مشددة على حرصها على متابعة ومراقبة الأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية.

ودعت الأمانة كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس صحة المستهلكين عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940. كما أكدت أن الفرق الرقابية الميدانية ستقوم بمتابعة كافة البلاغات والشكاوى واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.