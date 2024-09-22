شكرا لمتابعة خبر عن فسيفساء بشعار اليوم الوطني تدخل موسوعة جينيس.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة دخول أكبر لوحة فسيفساء مصنوعة من 125 ألف وردة طبيعية بشعار اليوم الوطني السعودي 94 “نحلم ونحقق” على واجهة روشن البحرية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت أمانة جدة أنه تم تنفيذ اللوحة ضمن برنامج “لنبادر”، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة وبمشاركة المتطوعين.

يذكر أن المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ 94 بعدد من الفعاليات في مختلف المناطق، وذلك تحت شعار “نحلم ونحقق”.