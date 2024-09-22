شكرا لمتابعة خبر عن القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ صاحب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وأكد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين على الأصعدة كافة، مستذكراً سموه مواقف المملكة الثابتة والمشرّفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلاً عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

كما أعرب سمو أمير الكويت عن اعتزاز الجميع بما حققته المملكة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات؛ أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة في مختلف الميادين، داعيين الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.