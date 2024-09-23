شكرا لمتابعة خبر عن مقيم باكستاني يرقص في احتفالات اليوم الوطني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص مقيم من الجنسية الباكستانية على مشاركة السعوديين ، احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 94 للمملكة .

وأظهر مقطع فيديو ، فرحة المقيم باليوم الوطني ، إذ شارك أحد المواطنين العرضة ، وسط إعجاب وتشجيع من الحضور .

كما التقط الحضور صورًا ومقاطع مصورة لفرحة مقيم الباكستاني ، الذي شاركهم الاحتفالات باليوم الوطني .

ويُصادف اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود .