شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب فى السعودية على ملعب "الهلال" استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريبه الوحيد بالسعودية قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر الأفريقى على ملعب نادى الهلال السعودى طبقا لما تلقاه من اللجنة المنظمة للبطولة التى قررت أن يتدرب الزمالك على ملعب نادى الشباب السعودى لمنع إقامة أى تدريب للفريقين على ملعب المباراة لإفساح الطريق لتجهيزات اللقاء.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك قد حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.