شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في نيجيريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة أبوجا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ94 في مقر دار سكن السفير وكان في استقبال الضيوف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا سعادة الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم الغامدي وحضر الحفل عدد من المسؤولين النيجيريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين في أبوجا ورجال الأعمال، وبهذه المناسبة رفع السفير التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهما الله -وفي كلمته أوضح السفير بأن المملكة تحتفل بذكرى توحيدها الـ94 بعد أن قام الملك / عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بتوحيد أجزاء المملكة في كيان قوي مبني على العقيدة الإسلامية السمحة الذي تسوده المساواة والعدالة والثقة كأول نموذج ثابت الأركان في العصر الحديث في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالعلاقات الثنائية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية التي تزداد نمواً ورسوخا منذ أكثر من 63 سنة، مؤكداً بأنها لا تزال مستمرة في ظل قيادة البلدين الشقيقين، كما تطرق إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي رفعت مجال التعاون بين البلدين إلى آفاق عالية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين التي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معرباً عن تمنياته لحكومة وشعب نيجيريا بدوام التوفيق والنجاح.

و أكد السفير بأن المملكة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير جميع سبل الراحة للحجاج والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بسكينة واطمئنان بمتابعة وإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، موضحاً بأن أكثر من 120 ألف معتمراً نيجيرياً أدوا مناسك العمرة في عام 2023م، في حين بلغ عدد الحجاج النيجيريين 65 ألف حاج في نفس السنة، كما قدمت حكومة المملكة أكثر من 260 منحة دراسية للطلاب والطالبات النيجيريين في عام 2023م، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 600 مليون دولار.

وأضاف سعادة السفير أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وجه بتنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي في نيجيريا حيث يتم تنفيذه على عدة مراحل، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف مكافحة العمى والأمراض المسببة له، كما تم إجراء عدد كبير من عمليات جراحة القلب المفتوح والمسالك البولية، معرباً عن تهنئته لوالدي التوأم السيامي النيجيري الذي تم فصلهما في المملكة العام الماضي وجرى خلال الحفل إقامة معرض للصور يسلط الضوء على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري للمملكة وتضمن فيلم وثائقي عن رؤية المملكة 2030 لتعريف الحضور بأهم إنجازاتها في عامها الثامن.