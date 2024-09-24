بـ25 لاعبا.. الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يطير الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبلة، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا، بالسعودية.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال فريق الزمالك مسؤولي السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، بجانب عبدالواحد السيد مدير الكرة الذي سبق البعثة.

وجاء سفر فريق الزمالك مبكرا إلى السعودية، لرغبة جوميز المدير الفني للفريق، على زيادة معدل التركيز للاعبين قبل المباراة الهامة، الذي يطمح في تحقيق لقبها.

‎25 لاعبا في قائمة الزمالك

وقرر البرتغالي فيريرا اصطحاب 25 لاعبا في رحلة السعودية وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.