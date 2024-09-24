محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 94

واشتمل الفعاليات على العرضة السعودية والفرق الترفيهية، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا كبيرين من أهالي المحافظة تجاوز 22 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات دوت الخليج.
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