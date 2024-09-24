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محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 94

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نظمت بلدية محافظة الدلم التابعة لأمانة منطقة الرياض، عددًا من الفعاليات والفقرات الترفيهية والموسيقية بمناسبة اليوم الوطني 94 على مدى يومين، كما قامت البلدية بتنظيم الاحتفالات بحضور رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي.

واشتمل الفعاليات على العرضة والفرق الترفيهية، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا كبيرين من أهالي المحافظة تجاوز 22 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات .


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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