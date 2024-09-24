شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصلون مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى إلى مطار القاهرة الدولى استعداداً للسفر إلى السعودية عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وستسافر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة، ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السعودية.

وأنهى الجهاز الإدارى للفريق إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفنى، وكل أفراد البعثة قبل وصولهم إلى المطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي..

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.