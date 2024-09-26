السعودية | أكثر من 74 ألف مستفيد ومستفيدة من (مدكر) في 100 دولة حول العالم في عام كامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن أن أكثر من 74 ألف مستفيدة ومستفيدة في 100 دولة حول العالم استفادوا من برنامج “مدكر” لتعليم معاني القرآن الكريم ، في إنجاز جديد يأتي ضمن سعي الجمعية المستمر لتحقيق رسالتها ورؤيتها في ريادة نوعية مستدامة في خدمة القرآن والسنة تقنيًا.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم : “نحن في البرهان نؤمن بأهمية توفير الأدوات اللازمة لتمكين المستفيدين من خدمات الجمعية ، و نعمل جاهدين لزيادة اللغات التي يتحدثها البرنامج، لتشمل لغات إضافية بجانب العربية، الإنجليزية، الأوردو، والإندونيسية والفرنسية.”

وأضاف الدكتور السويلم أن الجمعية تعتزم مواصلة تطوير البرنامج وزيادة عدد المستفيدين من خلال توسيع الوصول إلى المواد التعليمية وإطلاق مبادرات تعليمية جديدة تشمل دروسًا تفاعلية ومساقات مختصرة، لتعزيز المعرفة القرآنية وتشجيع تطبيقها في الحياة اليومية.

ودعا السويلم جميع المهتمين بتعلم وفهم القرآن الكريم إلى الانضمام إلى برنامج “مدكر” والاستفادة من فهم معاني القرآن الكريم، للارتقاء بالمعرفة الدينية وتعزيز الفهم العميق للنصوص القرآنية.

الجدير بالذكر أن برنامج “مدكر”، يهدف لتسهيل فهم القرآن الكريم، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بفضل استخدام التقنيات التعليمية الحديثة مثل الفيديوهات التعليمية والمحاضرات الصوتية التي تمكن المستفيدين من تعلم معاني الآيات وتفسيرها بأسلوب ميسر وشامل.

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