- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 93%.. مصائد الخليج العربي تستحوذ على أعلى كمية من الروبيان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج الصيد البحري وتربية المائيات لعام 2023م أن كمية مصيد الروبيان في المصائد البحرية بلغت 13,665 طنا، وقد استحوذت المصائد في الخليج العربي على الكمية الأعلى من صيد الروبيان، حيث بلغ 12,830 طنا بنسبة 93,9%، بينما بلغ حجم المصيد في البحر الأحمر 835 طنا بنسبة 6,1% من إجمالي مصيد الروبيان في عام 2023م.
وبلغت كمية إنتاج الروبيان أكثر من 66 ألف طن كأعلى الأنواع من حيث كمية الإنتاج في أنواع الثروة السمكية، يليه نوع البلطي النيلي بأكثر من 45 ألف طن، ثم ثالثا نوع السيباس بكمية إنتاج بلغت أكثر من 13 ألف طن، والدنيس بأكثر من 11 ألف طن، و3 آلاف طن لأنواع أخرى.
وبلغت كمية إنتاج الروبيان أكثر من 66 ألف طن كأعلى الأنواع من حيث كمية الإنتاج في أنواع الثروة السمكية، يليه نوع البلطي النيلي بأكثر من 45 ألف طن، ثم ثالثا نوع السيباس بكمية إنتاج بلغت أكثر من 13 ألف طن، والدنيس بأكثر من 11 ألف طن، و3 آلاف طن لأنواع أخرى.
أخبار متعلقة
وكشفت النتائج أن كمية المصيد في المصائد البحرية بلغت أكثر من 74 ألف طن بارتفاع قدره 16,2% عن عام 2022م، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وفي مجال تربية المائيات، أوضحت النتائج أن إجمالي كمية إنتاج الأسماك في مشاريع الاستزراع السمكي بلغت قرابة 140 ألف طن بارتفاع قدره 56,4% عن عام 2021م.
وأوضحت نتائج الصيد البحري وتربية المائيات لعام 2023م أن إجمالي كمية إنتاج الأسماك في مشاريع المياه المالحة بلغ أكثر من 92 ألف طن.
وبيّنت النتائج أن كمية إنتاج الأسماك في مشاريع المياه الداخلية بلغت أكثر من 47 ألف طن، وفي جانب الصيد البحري بلغ إجمالي المصيد من المصائد البحرية في المملكة 74,700 طن خلال عام 2023م، حيث بلغ إجمالي المصيد في الخليج العربي قرابة 47 ألف طن، بينما بلغ إجمالي المصيد في البحر الأحمر أكثر من 27 ألف طن.