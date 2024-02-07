عضو من جهاز فيتوريا ينضم لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، انضمام محمد مدني الشهير بـ "تيتو"، للجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض.

وحضر "تيتو" مران فريق الزمالك اليوم، للعمل مترجما للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وجاء انضمام "تيتو" للجهاز الفني للزمالك، بعد رحيله من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا، حيث كان يعمل مترجم للمدرب قبل إقالة الجهاز.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي، يوم 16 فبراير الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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