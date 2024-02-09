شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 2 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، حسام حسن يُعيد رمضان صبحي للمنتخب في معسكر الإمارات.

حسام حسن يُعيد رمضان صبحي للمنتخب في معسكر الإمارات

كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، أن العميد استقر على استدعاء رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمعسكر المنتخب المقبل في الإمارات.

حسام حسن مع تركى آل الشيخ وميدو على هامش نهائى موسم الرياض.. صور

ظهر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رفقة أحمد حسام ميدو ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض المُقام حايلاً بين النصر والهلال.

أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى

طلب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلى السماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي مازالت في بعض الدوريات الخارجية ومنها الدوري التركي .

الزمالك ينقل تدريباته من ملعب حلمي زامورا إلي الهدف بأكتوبر

استقر مسئولو نادى الزمالك علي نقل تدريبات الفريق الجماعية من حلمي زامورا إلي ملعب الهدف باكتوبر، وتأتي خطوة مسئولو الزمالك بنقل التدريبات الجماعية بسبب قرار ترميم أرضية ملعب حلمي زامورا التي تضررت بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها.

عقوبات رابطة الأندية..تغريم طارق العشري وإيقاف لاعب سيراميكا

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الدور نصف نهائي للبطولة التي أوشكت على نهايتها

الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغانى الصاعد صامويل أبوبونج للمصرية للإتصالات

قرر مسئولو النادي الأهلي إعارة الغاني صامويل أوبونج، لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه مؤخراً لنادي المصرية للإتصالات من أجل اكتساب الخبرات والإحتكاك المناسب على أن يعود اللاعب بعد الإعارة وإكتساب الخبرات للأهلي.

الزمالك يفوز 6/1 على شبابه مواليد 2005 فى الودية الثانية فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد 2005 6/1 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري.