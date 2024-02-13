"فقدنا نقطتين".. علاء عبد العال يتحدث عن تعادل الجونة مع المصري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث علاء عبد العال مدرب فريق الجونة بعد التعادل مع نادي المصري بنتيجة 2-2، في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة.

وقال علاء: "قدمنا مباراة قوية أمام منافس محترم مثل المصري، لكننا كنا أفضل منهم في المباراة وفقدنا نقطتين اليوم".

واختتم: "أنا كمدرب، التعادل في الوقت بدل الضائع يحزنني، نعمل قبل كل مباراة على نقاط ضعف المنافس، وهدفي الجونة اليوم من ركلات ثابتة، وأداء الفريق سيتطور الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن نادي الجونة يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.

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