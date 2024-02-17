حفاظا على غرفة تغيير الملابس.. "ماركا" تستعرض خطة ريال مدريد لتمويل صفقة كيليان مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية، خطة ريال مدريد لتمويل صفقة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي، الذي اتخذ قراره بالرحيل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن مبابي سيتعين عليه تخفيض راتبه مع ريال مدريد، حتى تتم عملية التعاقد، من أجل تجنب الأزمات في غرفة تغيير الملابس، وألا يحصل على راتب بفارق كبير عن زملائه.

ويلجأ مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني إلى موارد وصيغ مختلفة لتقسيم عقد مبابي، ويكون هذا عن طريق المكافآت، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن هناك عدة صيغ يمكن اللجوء إليها لتخفيض عقد اللاعب مع ريال مدريد.

ويمكن لمدريد استخدام صيغة "مكافأة الولاء"، وهي شائعة في الدوري الإنجليزي، حال التعاقد مع لاعبين بالمجان، كما يمكن لمبابي الحصول على مكافآت فردية، وفقا للأرقام التي سيحققها مع النادي أو الجوائز الفردية.

أيضًا يمكن وضع بند آخر في عقده تجنبا لحصوله على راتب مرتفع، وهو مكافأة المشاركة في المباريات الودية قبل انطلاق الموسم.

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