7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

رابطة الأندية تعلن زيادة حضور الجمهور فى المباريات لـ20 ألف مشجع

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.

فاز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

علّق روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لأول مرة على قرار رحيله عن المنتخب الوطنى عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة.