الارشيف / اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم السبت 17-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

رابطة الأندية تعلن زيادة حضور الجمهور فى المباريات لـ20 ألف مشجع

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة. 

فاز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

 

 

علّق روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لأول مرة على قرار رحيله عن المنتخب الوطنى عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة.

الأهلى يجهز عمرو السولية لخلافة مروان عطية أمام ميدياما الغانى

يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة ميدياما الغانى لتعويض غياب زميله مروان عطية بجانب استمرار غياب أليو ديانج.

 

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6 - 2، فى المباراة التي جمعت المنتخبين الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة بالإمارات.

يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى محافظة الإسماعيلية، غدًا الأحد، بعد خوض المران الصباحى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الدراويش.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا