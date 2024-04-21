انطلاق منافسات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الثاني من البطولة مشاركه اللاعبين الأوائل على مستوى العالم بدايةً من اللاعب علي فرج المصنف الاول عالمياً من مصر، واللاعب بول كول المصنف الثاني عالمياً من نيوزلاندا، واللاعب دييغو خوسيه المصنف الثالث عالمياً من بيرو، واللاعب مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً، واللاعب كريم عبد جواد المصنف الخامس عالمياً، واللاعب مازن هشام المصنف السابع عالمياً، واللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً من مصر .

وفي بطولة السيدات شاركت اليوم كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفه الاولي عالمياً، واللاعبه نوران جوهر المصنفه الثانيه عالمياً من مصر، واللاعبه نيل جيليس المصنفه الثالثة عالمياً من المانيا، وجورجينا كينيدي المصنفه الرابعه عالمياً من إنجلترا، واللاعبة اوليفيا ويفر المصنفه الخامسه عالمياً من الولايات المتحده الامريكية، واللاعبه نور الطيب المصنفه السادسه عالمياً من مصر، واللاعبه تين جيليس المصنفه السابعه عالمياً من المانيا، واللاعبه روان العربي المصنفه الثامنه عالمياً من مصر.

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

فاز اللاعب علي فرج المصنف الاول عالمياً علي اللاعب كيرتيس ماليك المصنف الثلاثة والاربعون عالمياً من انجلترا بثلاثة اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9/ 11-5 / 11-8.

فاز اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث وعشرون عالمياً من سويسرا علي اللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثةون عالمياً من المانيا بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:7-11 / 11-8 / 11-5/ 11-4.

فاز اللاعب يوسف سليمان المصنف الثاني عشر عالمياً من مصر علي اللاعب سيباستيان بونماليه المصنف التاسع والعشرون عالمياً من فرنسا بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 / 11-9/ 2-11 / 11-1 .

فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالمياً من انجلترا علي اللاعب إيكر باغاريس المصنف التاسع عشر عالمياً من اسبانيا بثلاثة اشواط مقابل واحد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 / 11-7/ 9-11/11-9.

فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً من مصر علي اللاعب المصنف السادس والاربعون عالمياً من هنغاريا بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 / 11-8/ 11-8.

فاز اللاعب ليونيل كاردناس المصنف الخامس والعشرون عالمياً من المكسيك علي اللاعب جويل ماكين المصنف العاشر عالمياً بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11/ 1-11/ 11-8 / 11-6 / 11-8.

فاز اللاعب راميت تاندون المصنف الاربعيو عالمياً من الهند علي اللاعب فيكتور كروان المصنف الحادي عشر عالمياً من فرنسا بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9/ 12-10/ 8-11 /11-5 .

فاز اللاعب دييغو خوسيه المصنف الثالث عالمياً من بيرو علي اللاعب باتيست ماسوتي المصنف الرابع عشر عالمياً من فرنسا بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3/ 11-7/ 11-3.

فاز اللاعب مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً من مصر علي اللاعب روي سواريس المصنف الرابع والستون عالمياً من البرتغال بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8/ 11-4/ 11-5 .

فاز اللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالمياً من سويسرا علي اللاعب ليونج تشي هين هنري المصنف الخمسين عالمياً من هونج كونج، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4/ 11-5/ 11-3.

فاز اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الخامس عالمياً علي اللاعب فارس دسوقي المصنف الثامن عشر عالمياً من مصر بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9 / 7-11 / 11-2 / 11-7 .

فاز اللاعب جريج لوبان المصنف الثاني و عشرون عالمياً من سكوتلندا علي اللاعب ميغيل رودريغيز المصنف الخامس عشر عالمياً من كولمبيا بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7/ 11-9/ 11-9 .

فاز اللاعب غريغوار مارش المصنف الثالث والثلاثةون عالمياً من فرنسا علي اللاعب إين يو نغ المصنف السادس عشر عالمياً من ماليزيا بثلاثة اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 8-11/ 9-11 / 11-8 / 11-8 / 12-10

فاز اللاعب بول كول المصنف الثاني عالمياً من نيوزلاندا علي اللاعب يوسف ابراهيم المصنف السابع عشر عالمياً من مصر بثلاثة اشواك مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-8/ 10-12 / 11-6/ 11-9

فاز اللاعب مروان الشوربجي المصنف التاسع عالمياً من انجلترا علي اللاعب لياندرو روميغليو المصنف السادس والثلاثون عالمياً من الارجنتين بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-7/ 9-11 / 11-3 /11-7 .

فاز اللاعب مازن هشام المصنف السابع عالمياً علي اللاعب علي ابو العنين المصنف الثالث عشر عالمياً من مصر بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-3/ 13-11/ 8-11 / 11-13

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبه نور الشربيني المصنفه الاولي عالمياً من مصر علي اللاعبه رايشيل ارنولد المصنفه الثامن والعشرون عالمياً من ماليزيا بثلاثة اشواط نظيفة، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-7 ، 12-10 ، 11-3 .

فازت اللاعبة امينة عوريف المصنفه الثاني عشر عالمياً علي اللاعبة هنا معتز المصنفه السادس والثلاثون عالمياً من مصر بثلاثة اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-8 / 12-14/ 11-8 / 6-11/ 16-14 .

فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً من مصر علي اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام المصنفه الثالثة عشر عالمياً من ماليزيا بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-6/ 11-8/ 11-4.

فازت اللاعبة زينه المكاوي المصنفه الواحد والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبة نادين شاهين المصنفة السابع والثلاثون عالمياً بثلاثة اشواط نظيفة، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 13-11 / 11-4/ 12-10.

فازت اللاعبة ندي عباس المصنفه التاسعه عشر عالمياً من مصر علي اللاعبة هولي نوتون المصنفه الاثنين والعشرين عالمياً من انجلترا بثلاثة اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 13-11 / 11-6 / 3-11/ 2-11/ 11-7.

فازت اللاعبة روان العربي المصنفه الثامنه عالمياً من مصر علي اللاعبة مريم متولي المصنفه الخامسه والثلاثون عالمياً من مصر، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-4 / 11-0/ 11-8 .

فازت اللاعبة تين جيليس المصنفه السابعه عالمياً من المانيا علي اللاعبة فيروز ابو الخير المصنفه العشرون عالمياً من مصر بثلاثة اشواط مقابل واحد، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9 /8-11 / 11-7 / 11-8

فازت اللاعبة ساتومي واتانابي المصنفه الرابعة عشر عالمياً من اليابان علي اللاعبة توميتو هو المصنفة السابع والعشرون عالمياً من هونج كونج، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-7 / 11-9 / 11-3.

فازت اللاعبة سلمي هاني المصنف الحادي عشر عالمياً علي اللاعبة جاسمين هاتون المصنفة الخامسه والعشرون بثلاثة اشواط مقابل واحد، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:9-11 / 11-8 / 11-4/ 11-3.

فازت اللاعبة نيل جيليس المصنفه الثالثة عالمياً من المانيا علي اللاعبة تيسني مورفي من وايلز بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 12-10/ 11-7 / 11-2 .

فازت اللاعبة جورجينا كينيدي المصنفه الرابعه عالمياً من انجلترا علي اللاعبة سناء ابراهيم المصنفة الثالث والثلاثون عالمياً من مصر، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-4 / 11-6/ 11-6.

فازت اللاعبة أيرا أزمان المصنفة الواحد واربعون عالمياً من ماليزيا علي اللاعبة جورجيا أديرلي المصنفة الاثنين والثلاثون عالمياً من سكوتلاندا بثلاثة اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7 / 8-11 / 6-11/ 14-12 / 9-11.

فازت اللاعبة نور الطيب المصنفه السادسه عالمياً من مصر علي اللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة السادس والعشرون من فرنسا بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9/ 11-4 / 11-8.

فازت اللاعبة ساره جين بيري المصنفه الثامنه عشر عالمياً علي اللاعبة لوسي تورميل المصنفه التاسعة والعشرون عالمياً من انجلترا بثلاثة اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-13/ 11-6 / 9-11 / 11-8 / 13-11.

فازت اللاعبة اوليفيا ويفر المصنفه الخامسه عالمياً من الولايات المتحده علي اللاعبة كيتي ماليف المصنفة الثمانيه والثلاثون عالمياً من إنجلترا، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9 / 11-5/ 11-4.

فازت اللاعبة ملك خفاجي المصنفة التاسع والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبة عايفه ازمان المصنفة الرابع والثلاثون عالمياً من ماليزيا بثلاثة اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-9/ 11-9/ 9-11 / 11-5