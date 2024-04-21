حسين لبيب: دفعنا مستحقات الموسم الماضي بالكامل المتأخرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن الفوز علي الأهلي يمثل ثقة كبيرة للاعبين والجماهير وايضا الادارة فيما هو قادم ويعيد الهدوء لفريق الكرة وجهازه الفني .

أضاف لبيب عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أن المجلس عندما تولي المسؤولية وجد مستحقات متاخرة كثيرة للاعبين وصلت الي 70% من مستحقاتهم عن الموسم الماضي وتم دفعهم الي جانب جزء كبير من مستحقات الموسم الحالي من اجل انهاء هذه الامور .

وتايع لبيب أن لاعبو الزمالك الأن بدأو يحصلون علي حقوقهم وعلي سبيل المثال هناك لاعبون بدأوا في عمل اعلانات وهذا لم يكن يحدث من قبل وهذا حقهم مؤكدا أن النادي يملك ادارة تسويق علي أعلي مستوي تحت قيادة هاني شكري واحمد خالد حسانين عضوا المجلس الذي يقوم بدور كبير في هذا الملف لان الزمالك كان يتعرض للظلم كقيمة رياضية كبيرة ومن وجهة نظري أن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.