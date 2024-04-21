الامارات | الإمارات تتصدر «ألعاب القوى» في «خليجية الشباب» بـ 24 ميدالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت منتخبات الإمارات الوطنية تألقها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات حتى الثاني من مايو المقبل. وتألق منتخب الإمارات لألعاب القوى بشكل لافت وأحرز 24 ميدالية بواقع (سبع ذهبيات، وتسع فضيات وثماني برونزيات)، بعدما أضاف لاعبو ولاعبات المنتخب 13 ميدالية في منافسات اليوم الثاني للعبة، التي تقام على ميدان ومضمار نادي ضباط شرطة دبي.

وفي أبرز النتائج الإماراتية، حققت شوق هاشم إنجازاً مميزاً بحصدها ذهبية مسابقة إطاحة المطرقة، وسجلت 40:38 متراً، محطمة رقم الدولة المسجل باسمها.

وفي الترتيب العام للدورة، عززت الإمارات مكانها في الصدارة بـ33 ميدالية جديدة، لترفع الرصيد إلى 118 ميدالية (39 ذهبية، و47 فضية، و32 برونزية). وحلت السعودية ثانية بـ42 ميدالية (21 ذهبية، و11 فضية، و10 برونزيات)، والكويت ثالثة بـ48 ميدالية (11 ذهبية، و19 فضية و18 برونزية).

وفي بقية الألعاب، سيطرت الإمارات على مسابقة الشطرنج السريع للفرق ضمن بطولة الشطرنج، حيث أحرز أبطال وبطلات الإمارات أربع ذهبيات في المسابقات الأربع تحت 14 و18 للذكور والإناث.

ورفع منتخب الإمارات البارالمبي حصاده إلى 30 ميدالية ملوّنة بنهاية منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم في نادي ضباط شرطة دبي، بعدما حقق 16 ميدالية جديدة. وشهد مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، أول من أمس، انطلاق منافسات الريشة الطائرة، بمشاركة أربعة منتخبات هي: الإمارات، السعودية، البحرين، والكويت، وتستمر أربعة أيام. وتختتم اليوم بطولة الشراع، إلى جانب استمرار منافسات كرة الطاولة وكرة اليد والشطرنج.

وفي كرة القدم، عوّض «الأبيض» خسارته أمام عُمان في الافتتاح 1-2 بفوز كبير على البحرين 6-1، في الجولة الثانية. وستكون الجولة الثالثة يوم غد مفتوحة على الاحتمالات كافة، حيث يلتقي منتخبا الإمارات والكويت، وعُمان مع البحرين، علماً أن المواجهات المباشرة بين المنتخبات ثم فارق الأهداف هو من يحسم الترتيب النهائي. ويتصدر المنتخب الكويتي الترتيب برصيد 6 نقاط، و3 نقاط لكل من عمان والإمارات في المركزين الثاني والثالث، وفي المركز الأخير البحرين بدون نقاط.

ترتيب منتخبات ألعاب القوى

1- الإمارات (24 ميدالية - 7 ذهبيات).

2- السعودية (12 ميدالية - 6 ذهبيات).

3- الكويت (16 ميدالية - 3 ذهبيات).

4- قطر (5 ميداليات - 3 ذهبيات).

5- عُمان (6 ميداليات - ذهبيتان).

6- البحرين (3 ميداليات - ذهبيتان).

. الإمارات تتصدر الترتيب العام للدورة بـ 118 ميدالية منها 39 ذهبية.