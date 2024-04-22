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موعد مباراة الأهلي والنصر الليبي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، نظيره النصر الليبي اليوم الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي من 12 حتى 24 أبريل الجاري.


من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة الجهاز الفني، فيرناندو مونزو إلى مواصلة انتصاراته والتأهل إلى المباراة النهائية.
وعقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة، وطالبهم بالتركيز في المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الليبي.
وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على الشرطة الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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