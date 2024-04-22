الامارات | بيان الاتحاد الإفريقي بعد أزمة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بياناً رسمياً، حول مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وضيفه نهضة بركان المغربي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الفريقين، أمس الأحد، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم إلغاء مباراة اتحاد الجزائر ضد نهضة بركان، بعدما رفض لاعبو الفريق المغربي النزول إلى أرض الملعب إلى جانب مراقب اللقاء أيضا، على خلفية رفض السلطات الجزائرية تسليم لاعبي الفريق المغربي قمصانهم التي تم احتجازها في المطار.

وحسب ما ذكره موقع الاتحاد الإفريقي الرسمي في بيانه الذي أصدره تعقيبا على ما حدث: "لم تقام مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر إجراؤها يوم الأحد 21 أبريل 2024 في الجزائر العاصمة، بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان".

وتابع الاتحاد الإفريقي في بيانه: "سيتم إحالة موقف أزمة المباراة للتحقيق من جانب الجهات المختصة، كما إننا نعتذر للرعاة عن الضرر الذي حدث بسبب عدم إقامة اللقاء".

وسبق وقرر الاتحاد الإفريقي رفض الاستئناف المقدم من جانب الاتحاد الجزائري على تأكيد لجنة الأندية بأحقية الفريق المغربي في الحصول على قمصانهم بعدما تم احتجازها في المطار.

ومن المقرر أن تقام مباراة بركان أمام نظيره اتحاد العاصمة في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية في الأحد المقبل 28 من أبريل الجاري.

واندلعت أزمة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان الجمعة الماضي لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي لمواجهه الفريق الجزائري، حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

ورفض النادي المغربي هذا الإجراء، مؤكدا عدم امتلاكه قمصانا بديلة، الأمر الذي أجبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مراسلة الجهات المسؤولة في الجزائر، لمطالبتها بإيجاد حل للقضية.

وجهز الاتحاد الجزائري أقمصة بديلة لكن الفريق المغربي رفض ارتداءها وأصر على خوض المباراة بأقمصته الرسمية ما تسبب في إلغاء اللقاء.