الامارات | برشلونة يطلب التسجيلات الصوتية لمحادثات طاقم التحكيم.. وإعادة "الكلاسيكو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا الاثنين انّ النادي سيطلب إعادة الكلاسيكو امام ريال مدريد، في حال اثبات ارتكاب حكام المباراة لخطأ بعدم احتساب "الهدف الشبح" للامين جمال.

خسر النادي الكاتالوني "حامل اللقب" أمام ريال مدريد 2-3 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، أمس الأحد، في مباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، مما ترك غريمه اللدود في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق 11 نقطة.

لكنّ اللقطة الأكثر جدلاً كانت عندما حوّل الجناح الناشئ جمال كرة نحو المرمى خلال الشوط الاول اثر ركلة ركنية، لم يتضح ما اذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل ان يبعدها الاوكراني اندري لونين حارس ريال.

وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد "الفار" من اجل حسم الجدل، الا انّهم لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الامر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف بينما كانت النتيجة 1-1.

وطالب لابورتا الاتحاد الإسباني للعبة ولجنة التحكيم بإرسال جميع اللقطات والحادثة إلى ناديه والتسجيلات الصوتية لمحادثات الحكام.

وأوضح لابورتا في مقطع فيديو نشره برشلونة "إذا أدرك النادي، بمجرد تحليل الوثائق، أن هناك خطأ في تقييم اللقطة، كما نعتقد أنه حدث، فسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لعكس الوضع، دون استبعاد أي إجراء قانوني قد يكون ضروريا".

وأضاف "إذا تأكد أنه كان هدفًا قانونيًا، كما نعتقد، فسنذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب إعادة المباراة، كما حدث في مباراة أوروبية أخرى بسبب خطأ من تقنية فار".

واستند رئيس برشلونة الى مباراة بين اندرلخت وغنك ضمن الدوري البلجيكي للدرجة الاولى في يناير، والتي أعيدت بعد خطأ في تطبيق قوانين اللعبة.

بدوره، قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس انّه "عار" أن الكرة الإسبانية لا تستخدم تكنولوجيا خط المرمى.

وانتقد لابورتا أيضًا "سوء استخدام" تقنية حكم الفيديو بشكل عام، قائلًا إنه يبدو أن هناك "معايير متناقضة" لتدخلها اعتمادًا على الفرق المشاركة.

ورُفض طلب برشلونة للحصول على ركلتي جزاء خلال خسارة الكلاسيكو بسبب خطأين على جمال وفيرمين لوبيس حسب تعبيرهم.