الأفضل والأسوأ.. تقييم لاعبي إنتر وميلان في ديربي الغضب

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والاحصائيات، عن تقييم لاعبي إنتر وميلان في ديربي الغضب ببطولة الدوري الإيطالي.

وحل فريق الإنتر ضيفًا على حساب نظيره ميلان، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وافتتح أتشيربي، أهداف ديربي الغضب في الدقيقة 18 لصالح إنتر ميلان، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني، أكد ماركوس تورام على تقدم أبطال الدوري الإيطالي بهدف ثاني في الدقيقة 49، بينما سجل فيكايو توموري، هدف ميلان في الدقيقة 80.

وحقق إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه، بعد الفوز في الديربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، قبل نهاية 5 جولات.

تقييم لاعبي إنتر أمام ميلان

وبحسب سوفا سكور، فإن الثلاثي ماركوس تورام، الحارس سومر، وبنجامين بافارد، كان الأفضل في الإنتر خلال اللقاء بتقييم 7.7، يليهم تشالهان أوغلو بـ7.5 درجة.

وحصل لاوتارو مارتينيز، على أسوأ تقييم بين لاعبي أبطال الدوري الإيطالي بـ6.2 درجة، يليه دارميان بـ6.5.

أفضل وأسوأ لاعب في ميلان أمام الإنتر

وأوضحت سوفا سكور، أن فيكايو توموري، كان أفضل لاعبي ميلان أمام الإنتر بتقييم 7.4، يليه رفائيل لياو بـ7.2.

وكان مايك ماينان، أسوأ لاعب بتقييم 6.3، يليه تيو هرنانديز، بـ6.4.