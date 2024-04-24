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وزير الرياضة: منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية والعظماء السبعة لكرة اليد حدث عالمي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنح مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب"  لمدة ثلاث نسخ متتالية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استضافة بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم؛ إنما هو حدث عالمي كبير وفريد.

وأشار الوزير أن دعم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة أوصلها العالمية في استضافة البطولات والأحداث الدولية، وأيضاً بفضل التطورات في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية والتى توجت بامتلاك مصر لواحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم.

صبحي: دعم القيادة السياسية وضع المصرية فى مصاف العظماء

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية العالمية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021؛ كان له أبلغ الأثر فى ثقة الأسرة الرياضية الدولية فى القدرات الفنية والبشرية واللوجستية للدولة المصرية وكذلك امكانات البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية فى الاستادات والصالات المغطاة والمدن الرياضية و الأولمبية وغيرها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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