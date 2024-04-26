معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة على قناتي بي إن سبورتس 6 وأون تايم سبورتس الأرضية مجانا، ويعلق علي محمد علي اللقاء عبر القناة الأولى، فيما تبث المباراة على القناة الثانية، بتعليق أمير محروس.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيا، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي في مدينة لوبومباشي بالكونغو، ويحتاج الأحمر للفوز في لقاء اليوم، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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