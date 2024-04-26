"سرية وظروف مشابهة".. برنامج كولر لمباراة الأهلي ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، برنامج الأهلي الخاص بالمباراة، وفرض مارسيل كولر المدير الفني للفريق السرية على معسكر الفريق، لزيادة تركيز اللاعبين، كما أنه عدل من البرنامج التدريبي قبل اللقاء، إذ أنه كان يمنح 15 دقيقة لوسائل الإعلام في تدريب الفريق الأخير، لكنه طلب من الإدارة أن يكون هذا الأمر في التدريب قبل الأخير.

وأشار المصدر إلى أن كولر لم يسمح لمنصات النادي الإعلامية سوى بالتقاط بعض الصور، ثم الانصراف، وشهد مران أمس محاضرتين بالفيديو، الأولي في قاعة ملعب التتش والثانية بفندق الإقامة في القاهرة الجديدة، وعرض خلالها كولر مقاطع لأبرز النقاط الإيجابية والسلبية وطريقة لعب مازيمبي، خلال مباراة بيترو اتليتكو، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن اختيار هذه المباراة بالتحديد، لمعرفة طريقة لعب المنافس ولتشابه ظروفها مع أجواء لقاء اليوم، كما أكد كولر ضرورة استغلال الدعم الجماهيري، لتصدير القلق للمنافس والتسجيل مبكرا.

وقال كولر للاعبيه، إن المنافس يلعب على فرصتين، التعادل الإيجابي أو الفوز، فيما لم يمتلك الأهلي بديلا عن الفوز، كما أنه ركز على أدوار محددة لثلاثي الوسط، وتتمثل في الضغط المباشر على المنافس، لحرمانه من التمرير إلى المناطق الأمامية.

ويعقد كولر محاضرة أخيرة، في السادسة مساء اليوم، في فندق الإقامة، قبل تحرك بعثة الفريق في السابعة مساءً، إلى ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضاً:

بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز بالكونفدرالية

"يرافق موديست".. مهيب يفجر مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي