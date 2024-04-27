الأهلي يعاقب مازيمبي بثلاثية ويتأهل إلى نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على ضيفه مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أهداف الأهلي جاءت بتوقيع كل من محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق في الدقائق 68، 83، 102.

وكان جويل بيه قد سجل هدفا في الدقيقة 58 من عمر المباراة لصالح مازيمبي لكن تقنية الفيديو استدعت حكم المباراة لاتخاذ قرار بشأن لمسة يد قبل تسجيل الهدف على لاعبي مازيمبي.

وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – وسام أبو علي