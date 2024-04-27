بعد التأهل للنهائي.. كولر يمنح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 3-0، في إياب نصف النهائي.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها، غدً الأحد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

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