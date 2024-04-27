سيتي كلوب يستضيف بطولة الجمهوريه للكانوي بولو في إحتفالات " أعياد تحرير سيناء "

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم السبت بطولة الجمهوريه للكانوي بولو للرجال و السيدات بنادي سيتي كلوب العبور في إحتفالات الدوله "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي تشهد منافسات قويه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي المركز الأول .

وتعتبر تلك البطوله هي المرحله الثالثه لبطولات الجمهوريه التي يقيمها الإتحاد في احتفالات الدوله بأعياد تحرير سيناء خلال شهر إبريل 2024

وأقيمت المرحله الأولي لسباقات السرعه في سباقات الكانوي و الكياك بنادي المعديه في محافظة البحيره ً لسباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال

وأقيمت المرحله الثانيه في مركز تدريب المنتخبات التابع للإتحاد المصري للكانوي و الكياك بنهر النيل في سباقات الدراجون بوت و التجديف وقوفا " sup " و الماراثون 5000 م للمراحل المختلفه سيدات و رجال

ويدير بطولة الجمهوريه للكانوي بولو العميد احمد سعد الله رئيس لجنة الكانوي بولو بالاتحاد

قدم اللواء أيمن شويته رئيس الإتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك التهنئه للشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد سيناء التي تقام علي هامشها البطوله

كما أشار إلي ان البطوله هي إستمرارا لخطة الإتحاد لتطوير النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد اللاعبين المشاركين و الممارسين لها

وأفاد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري و أمين صندوق الإتحاد العربي إلي أن تلك البطوله ذو طبيعه خاصه لما لها من اهميه كبيره للانديه للحصول علي المراكز الاولي و الدرع العام و درجات الحافز الرياضي لطلبة الثانويه العامه و ما يعادلها .

وأشار الدكتور مصطفي عزام رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب أن التعاون بين أندية سيتي كلوب و الإتحاد المصري للكانوي و الكياك يساهم في نشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين و فتح أنشطه جديده بنوادي سيتي كلوب

كما أكد علي سعادته بإستضافة البطوله في نادي سيتي كلوب لما لها من طبيعه خاصه و مشاركه فعاله مع الشعب المصري في فرحته بإحتفالات أعياد سيناء