قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رصد مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق الأول من أجل تحفيزهم للفوز على دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء غدًا الأحد، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضًا: إصابة شيكابالا تثير صدمة جوميز قبل مباراة الزمالك ودريمز

وانتهت مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يسعى الزمالك للفوز في المباراة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويُعول مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على لاعبي الفريق الأول التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة في ظل وضع الفريق السيء بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.

يُذكر أن فريق بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.