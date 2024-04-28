بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. ممثل أثيوبيا يهزم أسيك الإيفواري بدور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مصنع الكحول الوطني الإثيوبي، فاز على آسيك ميموزا الايفواري، 3-0 في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الأثيوبي عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
تقدم الفريق الإثيوبي، في الشوط الأول بنتيجة 25-9، وواصل التفوق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-22 قبل أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-18.