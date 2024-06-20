الحوثيين: تصعيد حزب الله قوي والعدو الإسرائيلي في مأزق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالملك بدرالدين الحوثي قائد جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن تصعيد حزب الله قوي والعدو الإسرائيلي في مأزق لتأثير ذلك على واقعة العام وعلى مستوى الشمال.

وأضاف الحوثي، في كلمته حول آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، أن 24 غارة أمريكية وبريطانية نُفذت على اليمن ولم يكن لها أي تأثير بحمد الله.

وفي السطور الآتية أبرز تصريحاته:

- تصعيد حزب الله قوي والعدو الإسرائيلي في مأزق لتأثير ذلك على واقعة العام وعلى مستوى الشمال.

- تغاضى العدو عن تصعيد حزب الله مؤلم ومؤثر عليه، وإن ذهب إلى حرب شاملة فهو يخاف من العواقب.

- الأمريكي يحاول أن يخفف على العدو الإسرائيلي مأزقه من جبهة لبنان، والضغوط لا يمكنها إضعاف موقف حزب الله.

- مقاطع الفيديو التي بثها حزب الله وتتضمن مسحا دقيقا لمناطق واسعة شمال فلسطين أفزعت العدو.

- ما تضمنته مقاطع المسح لمجمعات التصنيع وقواعد عسكرية وأهداف حيوية هي بنك أهداف لحزب الله.

- التمكن من الاختراق وإجراء هذا المسح مقلق للعدو وهو يعرف ماذا يعني ذلك.

- الجبهة المساندة من العراق أعلنت استهداف أهداف حساسة ومنها ميناء حيفا.

على مستوى الأسبوع كان هناك 10 عمليات نفذت بـ26 صاروخا باليستيًا ومجنحًا ومسيّرة وزوق واستهدفت 8 سفن.

- من أبرز عمليات هذا الأسبوع استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور" الأمريكية للمرة الثالثة شمال البحر الأحمر بالصواريخ ومطاردتها

- من أبرز المستجدات هو غرق السفينة "توتور" بعد عملية نوعية للقوات البحرية

- منتسبو البحرية تمكنوا من الصعود إلى السفينة، وقاموا بتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها بزورق حربي.

- هناك سفينة ثانية توشك على الغرق في خليج عدن.

- تأثير العمليات البحرية على الوضع الاقتصادي متزايد لمستوى أن مصدري الملابس والإلكترونيات إلى أمريكا يستخدمون الشحن الجوي المكلف.

- 24 غارة أمريكية وبريطانية نُفذت على اليمن ولم يكن لها أي تأثير بحمد الله

- الأمريكي يعترف بأن قواته البحرية تواجه أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية.

- الأمريكي في مأزق حقيقي وفشل ذريع، مع اعتراف قادته بتطور القدرات اليمنية.