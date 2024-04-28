بعد اللجوء للمحاكم المدنية.. الشيبي يصل اتحاد الكرة لبدء التحقيق معه بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لبدء التحقيق معه في الشكوى المقدمة من الأهلي.

كان اتحاد الكرة استدعى محمد الشيبي، للتحقيق معه من قبل لجنة الانضباط بعد لجوئه للمحاكم المدنية لشكوى حسين الشحات لاعب الأهلي، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقدم النادي الأهلي شكوى رسمية لاتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، طالبه بالتحقيق في واقعة لجوء لاعب بيراميدز، للمحاكم المدنية في شكواه ضد حسين الشحات لاعب الأحمر، بعد أزمة مباراة الموسم الماضي.

وعلم موقع الخليج 365، أن اتحاد الكرة لم يصدر أي قرار ضد لاعب بيراميدز، اليوم، ولكن سيكون هناك جلسة استماع فقط، وبعدها يتم اتخاذ الإجراء المناسب.

وكانت نشبت مشاجرة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز، ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، وصلت للتعدي بالأيدي من جانب لاعب الأهلي.

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