الطريق للنهائي.. الزمالك يوفر تذاكر مجانية لجماهيره في غانا وتعليمات فنية أخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في توفير عدد من التذاكر المجانية للجالية المصرية في غانا، لحضور مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، وعبد الواحد السيد مدير الكرة على توزيع التذاكر على أعضاء الجالية المصرية في غانا، والمشجعين القادمين من مصر لمؤازرة الفريق.

كما حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد العديد من الجلسات الفنية مع اللاعبين، قبل ساعات من مواجهة دريمز.

وشهدت الجلسات تحفيز المدير الفني للاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية المهمة قبل مواجهة دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بين الزمالك ودريمز الغاني، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويحتاج الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم من أجل التأهل للمباراة النهائية.

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